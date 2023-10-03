Иран выразил заинтересованность в обмене ядерными технологиями с дружественными странами

Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что республика активно развивает производство радиоактивных фармацевтических препаратов

ДУБАЙ, 3 октября. /ТАСС/. Иран заинтересован в обмене технологиями и достижениями в атомной сфере с дружественными странами. С таким заявлением выступил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, выступая перед участниками 37-й Международной конференции исламского единства, которая проходит в Тегеране.

"Нам важно рассказать о наших успехах, с тем чтобы произошел обмен ядерными технологиями с дружественными нам странами. Благодаря усилиям иранской молодежи мы видим растущие достижения исламской республики в сфере атомной энергетики, что позволяет ей выйти на уровень ведущих стран в этой области. При этом иранские ядерные технологии носят исключительно мирный характер и нацелены на служение всему человечеству, а вся наша деятельность осуществляется на основе стандартов, установленных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), и в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, - приводит слова Эслами агентство Mehr. - Исламская республика Иран не согласна исполнять роль ведомой. Мы сами определяем наши национальные интересы на основе своих возможностей и готовы предложить результаты своей деятельности другим странам. Мы категорически против гегемонии любых государств в научно-технической сфере".

Подчеркивая мирный характер иранских ядерных технологий, Эслами заявил, что исламская республика активно развивает производство радиоактивных фармацевтических препаратов. В настоящий момент Иран производит не менее 60 видов радиофармпрепаратов, которые применяются для лечения по меньшей мере 1 млн человек внутри страны, а также активно экспортируются за рубеж.

Глава ОАЭИ в очередной раз отметил, что Иран не стремится к созданию ядерного оружия: "Исламская Республика Иран неоднократно заявляла, что не стремится к созданию ядерного оружия, однако мы неоднократно были свидетелями того, как наши оппоненты настаивают на своей позиции, которая является клеветой в отношении исламской республики".

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Документ предусматривал постепенную отмену санкций в обмен на обязательства Ирана ограничить ядерную деятельность. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями исламской республики завершился в австрийской столице без какого-либо результата.