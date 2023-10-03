Объем биржевых торгов сельхозпродукцией за девять месяцев составил около 1 млн тонн

Как сообщили в ФАС, наиболее активно развивается такая форма биржевой торговли как односторонние товарные аукционы, осуществляемые по заказу крупных производителей, экспортеров или переработчиков

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Объем биржевых торгов сельхозпродукцией за январь - сентябрь 2023 года составил около 1 млн тонн на сумму более 19 млрд рублей. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

"Объем биржевых торгов сельхозпродукцией за девять месяцев 2023 года составил около 1 млн тонн на сумму 19,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Наиболее активно развивается такая форма биржевой торговли как односторонние товарные аукционы, осуществляемые по заказу крупных производителей, экспортеров или переработчиков сельхозпродукции на НТБ. Число участников таких аукционов в этом году выросло с 537 до 730 организаций. "Кроме того, в ближайшее время будут завершены все формальные процедуры, необходимые к допуску на товарные аукционы иностранных участников", - отмечается в сообщении ФАС.

Кроме того, расширяется номенклатура продукции, торгуемой на бирже, за счет включения в нее масличных культур, сахара, подсолнечного масла и шрота.

На НТБ также развиваются спотовые торги сахаром: за январь - сентябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем торгов увеличился в два раза и составил 215 тыс. тонн. Кроме того, с начала 2023 года объем зарегистрированных внебиржевых сделок с сахаром составил более 5 млн тонн.

"Достижение значительного прогресса в развитии биржевой торговли на рынках агропродукции стало возможным благодаря конструктивному информационному взаимодействию ФАС России, биржевого сообщества и участников рынка", - добавляется в сообщении службы.