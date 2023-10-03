FT: глава МВФ выступила за предоставление КНР большей роли в учреждении

Газета напомнила, что совет управляющих МВФ проводит пересмотр квот не реже одного раза в пять лет

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о необходимости реформ, которые предоставили бы Китаю больший вес при принятии финансовым институтом решений. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

"Необходимо постоянно меняться с учетом перемен в мировой экономике", - заявила глава МВФ, комментируя, как уточняет издание, несоответствия между 6% долей голосов Китая в учреждении и его весом в мировой экономике, которая "примерно в три раза больше".

В настоящее время доля голосов Китая меньше, чем у Японии (6,15%), несмотря на больший ВВП. США, крупнейший акционер МВФ, обладает примерно 17% голосов.

Совет управляющих МВФ проводит пересмотр квот не реже одного раза в пять лет, напоминает издание. В последний раз изменения согласовывались в 2010 году, но с тех пор экономика Китая значительно выросла, констатирует FT.

"Мы находимся в центре глобальной системы финансовой безопасности, - сказала Георгиева. - Если фонд не сможет сделать шаг вперед и вселить уверенность в других, то последствия в экономической, социальной сферах, а также в области безопасности могут быть разрушительными".

Она отметила, что Китай "непрерывно сотрудничает" с МВФ по вопросам реструктуризации, проявляя "конструктивный подход" к решению проблем.