Эксперты: нефтяники не получат около 145 млрд рублей выплат по демпферу за сентябрь

Как сообщили в исследовательской группе "Петромаркет", сумма невыплаченного демпфера составляет около 60 млрд рублей по автобензину и 85 млрд рублей по дизтопливу

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Нефтяные компании не получат выплаты по топливному демпферу за отгрузки автобензина и дизтоплива на внутренний рынок в сентябре, сообщили ТАСС в исследовательской группе "Петромаркет". Общей объем выплат, которого лишатся нефтяники, составит 145 млрд рублей.

"Сумма невыплаченного демпфера - около 60 млрд рублей по автобензину и 85 млрд рублей по дизтопливу", - добавили аналитики.

По данным "Петромаркета", поставки топлива на внутренний рынок в сентябре были заметно менее выгодными, чем поставки на экспорт: дисконт внутреннего рынка относительно экспортных нетбэков НПЗ в среднем по стране составил 26 984 руб./т для АИ-92, 27 358 руб./т для АИ-95, 26 738 руб./т для дизтоплива.

"В абсолютном выражении недополученный доход нефтяных компаний от поставок моторных топлив на рынок страны составил около 85 млрд рублей для автобензина и 120 млрд рублей для дизтоплива", - добавили аналитики.

Нефтяники получают демпфер, если поставляют топливо на российский рынок по цене не выше определенного уровня - так называемой точки отсечения. В течение всего сентября топливо на бирже торговалось существенно выше этой планки.

О корректировке демпфера

По расчетам ТАСС, средняя цена реализации бензина Аи-92 на бирже в сентябре 2023 года составила 64,08 тыс. рублей за тонну, а дизельного топлива - 68,616 тыс. рублей за тонну. При этом, согласно Налоговому кодексу, предельная средняя цена по демпферу для бензина Аи-92 в 2023 году составляет 64,62 тыс. рублей за тонну, дизеля - 62,59 тыс. рублей за тонну. В случае превышения определенного Налоговым кодексом уровня цен демпферные выплаты за налоговый период должны обнуляться.

В августе 2023 года, по данным Минфина, российский бюджет нарастил выплаты нефтяным компаниям по демпферу на 68,3% по сравнению с июлем - до 185,9 млрд рублей.

При этом с 1 сентября заработала корректировка механизма, которая по сути сократила выплаты по топливному демпферу на 50%. Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял ранее, что правительство предлагает вновь скорректировать демпфер за счет увеличения коэффициента, пониженного с 1 сентября.