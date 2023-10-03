Экспорт муки из регионов Сибири вырос в полтора раза за девять месяцев

Также продолжается цифровизация железнодорожного сообщения

НОВОСИБИРСК, 3 октября. /ТАСС/. Экспорт муки из регионов Сибири вырос на 50%, на четверть увеличился экспорт удобрений за девять месяцев текущего года. Транзит грузов по Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД, филиал ОАО "РЖД") с Востока на Запад и с Запада на Восток вырос на 8-9%, сообщил в ходе Транспортно-логистической конференции "PRO//Движение. Сибирь" начальник ЗСЖД Александр Грицай.

"Прежде всего у нас на четверть вырос экспорт удобрений, в полтора раза, по сути дела, вырос экспорт муки. А если говорить про контейнеры, то мы за последний год, за эти девять месяцев удвоили отправку контейнеров на экспорт", - сказал Грицай.

Он добавил, что при некоторой стагнации отправки грузов по внутрироссийским направлениям отмечается тенденция роста экспорта из регионов Сибири.

Также Грицай отметил, что продолжается цифровизация железнодорожного сообщения. "Сегодня 96% всех вагонов отправляются с использованием электронной подписи, почти 4,5 тыс. наших партнеров подключены к этой услуге. Я думаю, что это еще один шаг для того, чтобы наши совместные действия в большей степени отражались и на экономике наших предприятий", - сказал он.