Участок в столичном районе Строгино реорганизуют по программе КРТ

Объем инвестиций в развитие площадки составит более 4,7 млрд рублей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Участок площадью почти 5 га реорганизуют в московском районе Строгино по программе комплексного развития территорий (КРТ), объем инвестиций в развитие площадки составит более 4,7 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

"По программе комплексного развития территорий будет реорганизован участок в районе Строгино площадью 4,78 га. Объем инвестиций в развитие площадки оценивается в 4,71 млрд рублей, а бюджетный эффект после реализации проекта - в 421 млн рублей в год. Благодаря строительству на участке общественно-деловых объектов в городе появится свыше 1,1 тыс. рабочих мест", - привели в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что реализацией проекта смогут заняться правообладатели, городской оператор или инвестор, который может быть определен по результатам торгов.

"Вместо устаревших объектов, расположенных на участке, предусмотрено строительство 44,9 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости, включая административно-деловой комплекс и автосервис с автомойкой. Также там могут появиться магазины, отделения банков, кафе. Будут проведены работы по благоустройству и озеленению площадки", - привели в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

В пресс-службе пояснили, что по программе комплексного развития территорий в Москве создаются многофункциональные городские кварталы. На месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. В настоящее время на разных стадиях реализации находятся около 190 проектов КРТ.