Польша договорилась с Литвой о контроле зерна с Украины в порту

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус назвал это решение укреплением "коридора солидарности"

ТАСС, 3 октября. Власти Польши договорились с Литвой о переводе контрольных процедур зерновых с Украины с польско-украинской границы в литовский порт. Об этом заявил на брифинге министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус.

"Мы договорились о важной вещи. Начиная с завтрашнего дня, контроль зерна с польско-украинской границы, которое идет транзитом через Литву, будет осуществляться в литовском порту", - сказал он, назвав это решение укреплением "коридора солидарности".

15 сентября Еврокомиссия не продлила действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна на их территории с сохранением транзита. Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию и начала расследование против недружественных действий трех европейских стран.