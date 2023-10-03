Парламент Турции получил обращение с просьбой о закрытии Армянской АЭС

По данным TRT Haber, АЭС может представлять опасность в связи с истечением срока эксплуатации

АНКАРА, 3 октября. /ТАСС/. Комиссия по петициям Великого национального собрания Турции (парламент) получила обращение с просьбой принять меры для закрытия расположенной в 16 км от Турции Армянской АЭС в Армении. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

В тексте указывается, что АЭС может представлять опасность в связи с истечением срока эксплуатации, поэтому к турецким властям обращаются с просьбой приложить усилия по закрытию станции.

Комиссия парламента ответила, что в городе Ыгдыр был разработан план действий на случай радиационной аварийной ситуации, а также определены принципы планирования и действий при таком сценарии. Кроме того, был организован региональный семинар по радиационным аварийным ситуациям для повышения осведомленности населения города Ыгдыр.

МИД Турции в ответ на петицию подчеркнул, что "МАГАТЭ и Европейский союз определили, что состояние безопасности станции не соответствует современным техническим стандартам". "Агентство продолжает работу по устранению недостатков безопасности, связанных со структурными недостатками станции. Сотрудники МАГАТЭ периодически совершают визиты [в страну] и инспекции в Армении, и после каждой миссии по безопасности составляется подробный отчет", - говорилось в комментарии внешнеполитического ведомства.

Армянская АЭС вблизи города Мецамор введена в эксплуатацию в 1979 году и остановлена в 1989 году после Спитакского землетрясения. В 1995 году атомную электростанцию расконсервировали при участии российских специалистов, после чего возобновилась промышленная эксплуатация второго энергоблока станции. АЭС вырабатывает около трети всей электроэнергии в Армении. В ноябре 2021 года завершились работы по масштабной модернизации энергоблока, что позволило продлить срок его эксплуатации до 2026 года.