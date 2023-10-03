"Кама" получила 36 тыс. предзаказов на электрокар "Атом"

Электромобили будут производиться на автозаводе "Москвич"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. С момента старта бронирования в конце июля на электромобиль "Атом" оформлено 36 тыс. предзаказов, говорится в сообщении компании "Кама".

Компания "Кама" - производитель электрокара "Атом" - основана в августе 2021 года.

"Атом" стремится сделать электромобили технологичными, удобными для пользователя, но и что важно - доступными. Идея подкрепляется результатами - 36 тыс. электромобилей нашли своих будущих обладателей", - отмечается в сообщении.

Бренд завершил предварительные заказы на электрокары из первой партии в конце сентября. Стоимость бронирования составила 7 тыс. рублей, эта сумма зачтется в стоимость электромобиля.

В компании также напомнили, что электромобили "Атом" будут производиться на автозаводе "Москвич", где уже начались процессы по индустриализации, отладке производства и построению функциональных процессов.

О проекте создания электрического автомобиля было объявлено в 2021 году, в ноябре 2022 года сообщалось, что проект получил название "Атом". В мае 2023 года был представлен первый функциональный прототип в Москве. Электромобиль с запасом хода в 500 км сможет разогнаться до 100 км/ч за 8 секунд.