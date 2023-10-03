Напитки на растительной основе Alpro будут выпускаться в РФ под брендом Planto

Компания H&N сообщила, что ассортиментная линейка и рецептура останутся прежними

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Компания Health & Nutrition (H&N, бывший российский Danone) будет выпускать напитки на растительной основе Alpro под новым названием - Planto, сообщила компания.

"Напитки на растительной основе Alpro локализуются на российском рынке под новым названием Planto. Изменения будут касаться только названия бренда", - говорится в сообщении.

Ассортиментная линейка бренда Planto останется прежней - она включает в себя два направления: две базовые линейки, включая линейку "Без сахара" и две линейки профессиональных напитков Barista и Aroma.

Накануне компания также сообщила, что будет выпускать кисломолочный продукт Actimel под названием Actimuno, при этом технология производства и рецептура останутся неизменными.

Danone в октябре 2022 года объявила о намерении передать операционный контроль над бизнесом свежих молочных продуктов и продуктов на растительной основе в России. Однако в июле 2023 года доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone передали во временное управление Росимущества.

В сентябре бывшую российскую структуру компании Danone - "Эйч энд Эн" - переименовали в Health & Nutrition.