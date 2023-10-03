В Казахстане планируют построить завод по производству цианида натрия

Пресс-служба министерства промышленности и строительства сообщила, что запуск предприятия "полностью обеспечит внутренний рынок и позволит заместить импорт из России и Китая"

АСТАНА, 3 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана намерены к концу 2025 года запустить на юге республики завод по производству цианида, который позволит обеспечить безопасность золотодобывающей сферы. Об этом сообщила пресс-служба министерства промышленности и строительства.

"В Жамбылской области реализуется проект строительства завода по производству цианида натрия, который позволит обеспечить стратегическую безопасность золотодобывающей отрасли, полностью обеспечит внутренний рынок и позволит заместить импорт из России и Китая. Проект имеет высокий экспорто-ориентированный потенциал, поскольку в ближайшие десять лет прогнозируется растущий спрос в соседних странах (Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Монголия)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, запуск завода запланирован на IV квартал 2025 года. Предприятие Altynalmas Reagents размещено в свободной экономической зоне "Химический парк Тараз" в городе Чу. "Производственная мощность - 25 тыс. тонн цианида натрия - это ключевой и незаменимый на сегодняшний день химический реагент для золотодобывающей промышленности. Выпускаемый продукт - цианид натрия наивысшего качества чистотой не менее 98%, применяемый в гидрометаллургии золота", - пояснили в министерстве.

Планируется, что на новом предприятии будет применена лицензированная технология мирового лидера в области химического производства Chemours (ранее DuPont). "Проектированием и строительством занимается ведущая немецкая инжиниринговая компания Glatt Gmbh, ранее успешно реализовавшая два аналогичных проекта в мире. На предприятии будут внедрены наилучшие передовые технологии и современные стандарты охраны труда и экологии. Так, например, проектом предполагается полностью замкнутый цикл оборота технической воды с нулевым выбросом в окружающую среду, система с безопасным для окружающей среды аварийным сжиганием перерабатываемых газов", - добавили в пресс-службе.