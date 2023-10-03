В порт Клайпеды перенесут санитарный контроль идущей через Польшу украинской агропродукции

Это позволит ускорить ее транзит по территории Польши, сообщили в Министерстве агрополитики Украины

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль украинской агропродукции перенесут с украинско-польской границы в литовский порт в Клайпеде, что позволит ускорить ее транзит по территории Польши. Об этом сообщили в Министерстве агрополитики Украины.

"В течение следующих двух дней будет перенесен ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы в порт Клайпеды (Литва) для всех аграрных грузов, следующих в данный порт. Это ускорит транзит по территории Польши", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации Meta).

В Минагрополитики добавили, что соответствующее соглашение было достигнуто на встрече главы ведомства Николая Сольского с его коллегами из Польши Робертом Телусом и Литвы Кестутисом Навицкасом. Ранее о переговорах по переводу контрольных процедур зерновых с Украины с польско-украинской границы в литовский порт сообщал глава Минсельхоза Польши.

Проблема экспорта агропродукции остро встала для Украины после прекращения действия зерновой сделки. Тогда власти страны заявили о желании максимально использовать в этих целях европейскую инфраструктуру. В то же время вопрос экспорта украинской агропродукции стал серьезным камнем преткновения в отношениях Украины с соседними странами-членами ЕС. Весной Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили ввоз на свою территорию зерна с Украины, чтобы избежать обвала цен на внутреннем рынке. Это было согласовано с Еврокомиссией как временная мера, и 15 сентября ЕК отказалась продлить ее действие. На этом фоне Венгрия, Словакия и Польша оставили в действии запрет на ввоз аграрной продукции с Украины на национальном уровне с сохранением транзита в третьи страны.