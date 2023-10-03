Эксперт заявил, что доминирование доллара закончится в ближайшие 10 лет

Американский экономист Джеффри Сакс отметил, что "цифровые валюты центробанков станут основой платежей"

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Доллар США перестанет быть доминирующей валютой в мировой финансовой системе в ближайшие 10 лет. Такое мнение выразил американский экономист, профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке Джеффри Сакс.

"Время международной финансовой системы, в которой доминирует доллар, подходит к концу, и это произойдет в ближайшее десятилетие", - подчеркнул он на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам Сакса, доминирование США в мировой экономике постепенно снижается. Экономист напомнил, что к концу Второй мировой войны на США приходилось 30% мирового производства, сейчас - это "всего лишь 15%". "Эта пропорция будет постоянно снижаться по мере того, как развивающиеся страны развиваются более быстрыми темпами, чем экономика США", - заметил он.

Цифровые валюты центробанков станут основой платежей, поэтому доллар потеряет свою уникальность, заявил Сакс.

Правительство США злоупотребило привилегиями, получаемыми от использования доллара в качестве ключевой международной валюты, считает экономист. "Одной из привилегий была возможность заимствования по сниженным процентным ставкам. Также поддерживалась при этом достаточно эффективная система международных платежей, но США злоупотребили этой системой, особенно в последние 15 лет, - пояснил он. Практически США стали зависимы от того, чтобы использовать финансовую систему ради достижения геополитических целей".

XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Его тема - "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".