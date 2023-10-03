Свыше 90% опрошенных производителей софта столкнулись с влиянием санкций против России

Как сообщили в ассоциации "Руссофт", только для 2,5% компаний санкции не оказали никакого воздействия

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Более 90% софтверных компаний из РФ столкнулись с влиянием антироссийских санкций Запада. Об этом говорится в аналитике ассоциации "Руссофт" к пресс-клубу "Развивая IT 2023: основные тренды и векторы развития отрасли", которая представлена на пресс-конференции в ТАСС.

"Внешние факторы, которые непосредственно связаны с введенными против России беспрецедентными санкциями, повлияли в той или иной степени на 92,5% опрошенных софтверных компаний", - говорится в исследовании.

В свою очередь, только для 2,5% компаний санкции не оказали никакого воздействия, а 5% опрошенных затруднились оценить степень их влияния. "После начала СВО и введения антироссийских санкций кардинально изменились условия для работы софтверных компаний как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Однако была непонятна степень влияния отдельных факторов на всю индустрию целиком и на разные категории компаний", - отмечают авторы исследования.

Опрос предприятий, разрабатывающих ПО, проводился ассоциацией в рамках собственного ежегодного исследования российской софтверной индустрии в феврале - апреле текущего года.