Fesco нарастила контейнерный парк группы до 170 тыс. TEU

Это абсолютный рекорд группы, сообщила пресс-служба компании

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco увеличила свой контейнерный парк до 170 тыс. TEU (20-футовый эквивалент). Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Транспортная группа Fesco нарастила парк контейнеров до 170 тыс. TEU, обновив абсолютный рекорд группы. С целью реализации стратегии развития Fesco приобрела в этом году уже более 20 тыс. новых 40-футовых и более 6 тыс. 20-футовых контейнеров", - говорится в сообщении.

В группе добавили, что на конец 2022 года в управлении компании находилось более 130 тыс. TEU.

Ранее Fesco сообщала, что компания планирует нарастить парк контейнеров до 160 тыс. TEU в течение 2023 года.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит Владивостокский морской торговый порт, интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.