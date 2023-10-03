3 октября, 09:15

"Россети" призвали запретить потребителям бесплатно переходить на собственную генерацию

По данным издания "Коммерсантъ", президент Владимир Путин поддержал предложения главы холдинга Андрея Рюмина и поручил вице-премьеру Александру Новаку подготовить решение

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. "Россети" направили письмо президенту Владимиру Путину с предложениями по снижению выпадающих доходов компании путем запрета потребителям отключаться от сети и переходить на собственную генерацию без компенсации, пишет "Коммерсантъ". В электросетевом холдинге подтвердили ТАСС факт отправки письма.

В письме, с которым ознакомилась газета, генеральный директор холдинга Андрей Рюмин предлагает "ввести запрет" на частичный или полный переход на потребление энергии с собственной электростанции "без компенсирующих мероприятий". Уход промышленности из общей электросети на собственную генерацию снижает полезный отпуск, загрузку ЛЭП и подстанций "Россетей". Это может привести компанию к росту объема выпадающих доходов и недополученной выручки, а оставшихся потребителей - к росту тарифов. В результате "усиливаются экономические предпосылки" дальнейшего ухода из сети и "может складываться ситуация, когда все затраты на содержание сетевой инфраструктуры вынуждены будут нести социально значимые группы потребителей, малый и средний бизнес".

По данным издания, президент поддержал предложения главы холдинга и поручил вице-премьеру Александру Новаку подготовить решение.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие. 

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Россия
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