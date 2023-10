Путин сменил постпреда России при Продовольственной организации ООН

Виктор Васильев занимал пост с 2018 года. Теперь на этой должности будет Игорь Голубовский

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сменил постоянного представителя РФ при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Первым указом от этой должности освобожден Виктор Васильев, занимавший пост с 2018 года. Согласно второму документу, постпредом РФ при ФАО и "других международных организациях со сходными функциями в Риме" назначен Игорь Голубовский.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО, Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) - межправительственная организация, основанная в 1945 году. В 1946 году ФАО была признана специализированным учреждением ООН.