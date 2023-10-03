Первый в РФ кампус МГИМО разместят рядом с Горно-Алтайском

По словам главы республики Олега Хорохордина, в нем будет два факультета - IT и туризм

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Первый стране кампус МГИМО МИД России, соглашение о строительстве которого власти Республики Алтай и ректор Анатолий Торкунов подписали в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), планируют разместить вблизи столицы региона Горно-Алтайска, в районе Большой Маймы. Об этом ТАСС рассказал глава республики Олег Хорохордин.

"Площадка будет в районе Большой Маймы, кампус расположен будет там", - рассказал Хорохордин.

Сотрудничество предусматривает создание совместного проекта по строительству комплекса, состоящего из школы при МГИМО на 500 мест, кампуса университета, а также инфраструктуры, необходимой для осуществления деятельности школы и кампуса на территории Республики Алтай.

"Будет два факультета - IT и туризм", - добавил Хорохордин.

Большая Майма - это концепция проекта комплексного развития территории Горно-Алтайской агломерации, направленная на значительное сокращение существующих экономических издержек, улучшение инвестиционного климата, генерирование мультипликативных эффектов во всех секторах экономики и, как следствие, способствующая опережающему развитию республики.