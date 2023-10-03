В АТОР сообщили о снижении российского турпотока в Анталью в сентябре на 6,1%

По оценке ассоциации, это связано, прежде всего, с ростом цен на туры и волатильностью рубля

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российский турпоток в Анталью в сентябре 2023 года снизился на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 510,8 тыс. туристов, это связано, прежде всего, с ростом цен на туры и волатильностью рубля. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные губернаторства Антальи.

"В сентябре 2023 года на курорты этой провинции приехали 510,8 тыс. туристов из РФ. Это на 2,8% меньше, чем в августе 2023 года, но главное - на 6,1% меньше, чем в сентябре прошлого, по всем оценкам, малоудачного для российского туризма в Турции года", - говорится в сообщении.

По данным властей Антальи, за девять месяцев 2023 года провинцию посетили 2,89 млн туристов из России. Второе место по турпотоку заняла Германия, третье - Великобритания. Как отметили в АТОР, показатели российского турпотока в Анталье почти "замерли" относительно показателя прошлого года еще в августе, а сентябрь уже показывает явный тренд на спад. При этом в прошлом году сентябрь был самым удачным месяцем для Антальи в плане показателей российского турпотока за весь 2022 год.

Информацию о снижении турпотока подтверждают и туроператоры. По их данным, эта тенденция вызвана, прежде всего, ростом цен на туры и волатильностью рубля.