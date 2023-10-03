3 октября, 09:34

Крупнейший в странах Балтии литовский завод удобрений возобновил работу

Завод остановил производство аммониака в середине декабря 2022 года из-за значительного подорожания природного газа

ВИЛЬНЮС, 3 октября. /ТАСС/. Литовский завод Achema, находящийся в городе Йонава и являющийся крупнейшим в странах Балтии производителем азотных удобрений, возобновил работу в полном объеме. Об этом журналистам сообщила представитель предприятия Йолита Мацелите.

"Запущен более года находившийся в простое второй цех по производству аммониака. Таким образом, Achema работает на полную мощность", - сказала она.

Как отметила Мацелите, решение о полномасштабном возобновлении работы принято на основе мониторинга рынка. "Мы постоянно следим за колебаниями на рынке удобрений и газа. Оценив изменения, которые произошли в последнее время, было решено запустить работу на полную мощность", - сказала представитель предприятия.

Завод в середине декабря 2022 года из-за значительного подорожания природного газа остановил производство аммониака, который является основным сырьем для удобрений и которого производится до 1,2 млн кубометров в год. В работе оставались лишь подразделения по производству аммиачной селитры и смоляного вара.

Первый раз завод был остановлен в сентябре 2022 года. В начале ноября производство возобновилось, но продолжалось только полтора месяца. Achema является крупнейшим в Литве потребителем газового сырья.

Предприятие начали строить в 1962 году в центральной части республики. Оно было введено в эксплуатацию в феврале 1965 года как Йонавский завод азотных удобрений имени XXV съезда КПСС. 

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