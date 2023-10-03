Минфин ожидает стабильного роста ВВП РФ на уровне 2,2-2,3% на горизонте трех лет

Как сообщил глава ведомства Антон Силуанов, в целом бюджетная политика реализуется исходя из благоприятных макроэкономических условий, но надо быть готовыми ко всему

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российская экономика на протяжении ближайших трех лет будет расти темпами выше 2%, в целом бюджетная политика реализуется исходя из достаточно благоприятных макроэкономических условий. При этом надо быть готовыми ко всему, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"О тех условиях, в которых формировался бюджет, какие наши прогнозы… В целом мы реализуем бюджетную политику исходя из достаточно благоприятных макроэкономических условий. Планируется и рост мировой экономики, стабильный спрос на традиционные товары российского экспорта по достаточно высоким ценам, сохраняется устойчивая динамика российской экономики - темпы роста экономики больше 2%, 2,2-2,3% ежегодно на протяжении трех лет. Тем не менее мы должны быть готовы к различным сценариям, бюджет не должен полагаться на благостные прогнозы, бюджет должен учитывать все те обязательства, которые принимались, - указал он. - Набирают обороты экономическая, финансовая фрагментация, структурный дисбаланс никуда не делся, да и санкции тоже. Как вводились, так и продолжают вводиться в отношении нашей страны. Поэтому нам надо быть ко всему готовым".

О проекте бюджета

Правительство России 29 сентября внесло в Госдуму проект федерального бюджета на следующие три года.

Доходы бюджета РФ прогнозируются в размере 35 трлн рублей в 2024 году, 33,5 трлн рублей в 2025 году, 34,1 трлн рублей в 2026 году. Расходы ожидаются на уровне 36,6 трлн рублей, 34,4 трлн рублей и 35,6 трлн рублей соответственно. Эти параметры существенно больше, чем предполагалось год назад.

Согласно предыдущему закону о бюджете, расходы в 2024 году оценивались в 29,4 трлн рублей, в 2025 году - 29,2 трлн рублей. Доходы прогнозировались на уровне 27,2 трлн рублей и 27,9 трлн рублей соответственно.