Посол Венесуэлы в РФ анонсировал встречу вице-президента республики с Новаком

Встреча состоится в рамках Российской энергетической недели

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес планирует встретиться на следующей неделе с вице-премьером РФ Александром Новаком в рамках Российской энергетической недели, которая пройдет 11-13 октября. Об этом заявил журналистам посол Венесуэлы в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

"График встреч сейчас прорабатывается. С Новаком [Родригес] планирует встретиться в рамках Российской энергетической недели", - сказал дипломат.

Ранее председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес Гомес сообщил, что Дельси Родригес приедет в РФ, чтобы принять участие в Российской энергетической неделе 11-13 октября и комиссии высокого уровня.