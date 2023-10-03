Янтарный комбинат в Калининграде добыл самородок весом почти 2 кг

Камню дали имя "Останкинский"

КАЛИНИНГРАД, 3 октября. /ТАСС/. Янтарный самородок весом почти 2 кг добыт в Приморском карьере Калининградского янтарного комбината (КЯК, входит в госкорпорацию "Ростех"), уникальному камню дали имя "Останкинский", сообщила пресс-служба предприятия.

"В Приморском карьере, разработку которого ведет Калининградский янтарный комбинат, добыт янтарный самородок весом 1 кг 826 г. Самородок был извлечен из "голубой земли" 26 сентября и, по традиции предприятия, получил имя, связанное с памятной датой. Камень назван "Останкинский" - в честь закладки фундамента Останкинской телебашни, которое состоялось 27 сентября 1960 года", - говорится в сообщении.

Цвет уникального, девятого в этом сезоне, янтарного гиганта - темно-медовый до средне-светло-медового, матовый. Поверхность самородка - гладкая с многочисленными округлыми и щелевидными раковинами. "Эта особенность связана с залеганием образца. Скорее всего он провел миллионы лет в довольно однородной породе, где на камень не оказывалось никакого давления", - уточняет пресс-служба со ссылкой на специалиста-геммолога янтарного комбината Анну Дугину.

Крупные образцы сукцинита (международное геологическое название балтийского янтаря) весом более 1 кг являются уникальными и относятся к самородкам. Такие находки - большая редкость, в среднем их количество не превышает 15-20 штук в год. Каждый образец янтаря весом выше килограмма передается комбинатом в Гохран России, где экспертная комиссия проводит оценку и выносит решение, является ли данный образец драгоценным камнем или нет. Самородки, не признанные драгоценными, передаются в коллекционное собрание предприятия или реализуются на специальных аукционах по продаже уникальных камней.

АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие полного цикла - от добычи янтаря-сырца до изготовления из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывает Приморский карьер, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат передали под управление государственной корпорации Ростех. Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО "Биржа "Санкт-Петербург" и аукционах для переработчиков.