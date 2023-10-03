В АТОР заявили, что спрос на турпоездки в ноябрьские праздники вырос на 10-15% на год

Россияне чаще всего бронируют туры в ОАЭ, Таиланд, Турцию, Египет и по России

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Спрос россиян на туристические поездки в период ноябрьских праздников в 2023 году увеличился на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Одной из причин стал рост объемов авиаперевозок, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По сводным оценкам туроператоров, спрос на туры с захватом праздничных выходных в ноябре вырос на 10-15% в сравнении с прошлым годом. Среди факторов, стимулирующих продажи - возможность либо продлить отпуск за счет праздничных дат, либо начать его раньше, а также увеличение объемов авиаперевозки, в первую очередь, на зарубежных направлениях", - говорится в сообщении.

По данным АТОР, россияне чаще всего бронируют на ноябрьские праздники в этом году туры в ОАЭ (20-25% бронирований), Таиланд (15-17%), Турцию, Египет (по 12-15%) и по России (8-10%). В топ-10 также входят Шри-Ланка, Куба, Мальдивы, Белоруссия и другие страны ближнего зарубежья. Самыми популярными внутрироссийскими направлениями на этот период стали Сочи и другие курорты Краснодарского края, Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды, Калининград и маршруты Золотого кольца.

По прогнозам экспертов, пик бронирований на ноябрьские праздники придется на середину октября.

Туристы преимущественно планируют бюджетный отдых продолжительностью от трех до семи дней.