В Softline заявили, что 40% коммерческих компаний в РФ не перешли на отечественное ПО

Генеральный директор компании Владимир Лавров отметил, что "прирост расходов на российское программное обеспечение у госсектора составляет 70%"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Около 40% российских коммерческих компаний не стали переходить на отечественное программное обеспечение (ПО), а продолжают использование и поддержку иностранного ПО. Об этом в ходе пресс-клуба "Развивая IT 2023: основные тренды и векторы развития отрасли", проходящего в ТАСС, сообщил генеральный директор Softline Владимир Лавров.

"По нашим оценкам, порядка 40% коммерческих компаний не подошли к этой задаче, и не собираются сейчас переходить на отечественное ПО. Они используют то ПО, которое у них находилось", - сказал Лавров.

Вместе с тем, по словам Лаврова, крупный бизнес с госучастием, госпредприятия и органы государственной власти, по данным Центра компетенций по импорторзамещению в сфере ИКТ, довели уровень закупки российского ПО до 87%, и только 7% - это закупки иностранного ПО. "Прирост расходов на российское ПО у госсектора составляет 70%", - добавил он.