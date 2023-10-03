Ее средний размер составит 23 244 рубля

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Проект бюджета РФ предусматривает индексацию пенсий в соответствии с уровнем инфляции, сообщил глава Минфина России Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"В трехлетнем плане учтена индексация пенсий. В следующем году пенсии будут проиндексированы на прогнозируемый в текущем году уровень инфляции в 7,5%. Средний размер такой пенсии составит 23 244 рубля. Общий объем расходов на пенсии - почти 600 млрд рублей", - сказал он.

Ранее в Минтруде сообщали, что бюджет РФ предусматривает выполнение всех социальных обязательств в полном объеме и в срок. Индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года составит 7,5%.