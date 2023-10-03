Лукашенко на встрече с Путиным намерен обсудить железнодорожные поставки в Санкт-Петербург

Президент Белоруссии отметил, что кроме варианта реализации проекта в крупном масштабе, прокладывая вторую ветку на несколько сотен километров, можно также "вернуться к тому, что было в советский период - восстановить разъезды"

МИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поручил правительству подготовить к его встрече в октябре с президентом РФ Владимиром Путиным материалы по проекту железнодорожной ветки в Санкт-Петербург.

"Я попросил вице-премьера [Анатолия] Сивака и премьер-министра [Романа Головченко], чтобы к моей встрече, которая состоится в ближайшее время с президентом России, были подготовлены, скажем так, презентационные материалы по всем узким местам в направлении Санкт-Петербурга - железной дороги", - сказал он на совещании по вопросам экспорта белорусских товаров, передает агентство БелТА.

Лукашенко напомнил, что недавно с президентом России обсуждалась возможность реализации новых двух крупных проектов, один из которых касается железнодорожной ветки из Белоруссии в Санкт-Петербург.

Глава государства заметил, что в условиях санкций при экспорте товаров одно из узких мест - это поставки железнодорожным транспортом. "Мы ушли из прибалтийских портов, работаем в районе Питера, смотрим на более северные порты Мурманска, а это миллионы, миллионы тонн грузов, которые мы должны поставлять, - отметил Лукашенко. - Работаем и на юге РФ через их порты, никто нам не препятствует в портах. Но узкое место - железнодорожные поставки, особенно направление Санкт-Петербург".

Президент отметил, что кроме варианта реализации проекта в крупном масштабе, прокладывая вторую ветку на несколько сотен километров, можно также "вернуться к тому, что было в советский период - восстановить разъезды". "Восстановив разъезды, мы значительно увеличим на ближайшие годы поставки нашей продукции", - пояснил белорусский лидер.