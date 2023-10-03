Объем межбюджетных трансфертов в 2024 году в России сохранили на запланированном уровне

Он составил более 3 трлн рублей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Объем межбюджетных трансфертов в новом федеральном бюджете на 2024 год сохранен на уровне более 3 трлн рублей, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"Межбюджет. Объемы трансфертов сохранены на уровне, на котором мы планировали, - это более 3 трлн рублей. Из важных направлений - общий объем дотаций на выравнивание (бюджетной обеспеченности регионов - прим. ТАСС) будет расти выше, чем инфляция, как мы и договаривались. Плюс туда добавляются деньги на выравнивание" новых территорий", - сказал он.

Ранее сообщалось, что межбюджетные трансферты в 2023 году составят 3,2 трлн рублей. Согласно аналитической записке Счетной палаты об исполнении федерального бюджета в первом полугодии 2023 года, объем предоставленных межбюджетных трансфертов регионам составил 1,98 трлн рублей и увеличился по сравнению с первым полугодием 2022 года на 424,3 млрд рублей, или на 27,2%.