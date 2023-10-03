Токаев обсудил с главой CNPC расширение экспорта казахстанской нефти в Китай

Кроме того, был рассмотрен проект строительства новой нитки газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент

АСТАНА, 3 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с председателем совета директоров CNPC Дай Хоуляном сотрудничество в нефтегазовой отрасли, в том числе вопросы экспорта газа и расширения экспорта казахстанской нефти. Об этом сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

"В ходе встречи обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества Казахстана и China National Petroleum Corporation (CNPC) в нефтегазовой отрасли <...> Кроме того, были рассмотрены вопросы экспорта газа в Китай и проекта строительства новой нитки газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент, а также перспективы расширения экспорта казахстанской нефти в КНР", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Токаев отметил важность продолжения работы по разведке и добыче углеводородов, а также особую значимость для Казахстана проекта по расширению производственных мощностей Шымкентского НПЗ.

В мае нефтегазовая компания "Казмунайгаз" сообщила, что подписала с CNPC соглашение о расширении стратегического сотрудничества в нефтегазовой отрасли. Тогда в компании отметили, что в рамках соглашения планируется углубление сотрудничества в сфере геологоразведки и нефтепереработки.