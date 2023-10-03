Матвиенко предложила поощрять регионы за сбор весомой доли налогов в бюджет РФ

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что в России есть субъекты, которые перечисляют в федеральный бюджет значительные налоговые доходы, при этом существенно меньше средств остается в регионах

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств регионам, которые перечисляют в федеральный бюджет значительные налоговые доходы.

"Регионы стараются заработать как можно больше налоговых доходов, а у них, чем больше они зарабатывают, тем больше снимают. Исчезает мотивация хорошо работать. Не изменяя существующую методику (иначе мы нарушим всю конструкцию), тем не менее давайте, назовите это бонусы, дополнительные трансферты тем регионам, кто наращивает налоговые доходы и в региональный, и в федеральный бюджеты. [Следует выделять им] дополнительные субвенции, преференции на решение их проблем", - сказала спикер Совфеда на парламентских слушаниях, посвященных параметрам проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Матвиенко подчеркнула, что в России есть субъекты, которые перечисляют в федеральный бюджет значительные налоговые доходы, при этом существенно меньше средств остается в регионах. Матвиенко подчеркнула, что экономическая ситуация и статьи налоговых доходов в регионах очень разные, "единой методикой выравнять это невозможно". "Но в то же время такую диспропорцию все-таки надо исправлять", - уверена председатель Совфеда.

Так, по ее словам, в Коми меньше 30% доходов остается в республиканском бюджете, а все остальное уходит в федеральный бюджет. Матвиенко назвала вопиющей ситуацию с районным домом культуры в селе Айкино: здание было построено в 1960 году, при этом проектно-сметные документы на его капитальный ремонт согласовываются более 10 лет. "Это центр культурной и творческой жизни всего района. Он перестал работать. Цена вопроса - 78 млн рублей на капитальный ремонт. Антон Германович, я прошу вас изыскать финансирование, поддержать Республику Коми", - сказала сенатор, обращаясь к министру финансов России Антону Силуанову.

Она привела в пример и Иркутскую область, где еще три года назад 42% доходов уходило в региональный бюджет, остальные шли в федеральный, сейчас же в региональный бюджет идет всего 12%. "Надо найти баланс, чтобы интересы федерального бюджета соблюдались и в то же время регионы старались и дальше наращивать свои доходы", - заключила Матвиенко.