3 октября, 10:07

Матвиенко призвала покончить с передачей регионам полномочий без финансирования

По словам председателя Совета Федерации, в проекте бюджета на предстоящий трехлетний цикл общий объем финансовой помощи субъектам не снижается по сравнению с существующими объемами

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала правительство покончить с практикой передачи регионам полномочий без финансирования.

"Нужно покончить с практикой передачи полномочий на региональный уровень без соответствующего финансового обеспечения. И еще. Министерства, ведомства стали увлекаться, модничать, они все чаще самостоятельно принимают решения об изменении стандартов, норм, но при этом никто не просчитывает финансовые последствия, в том числе для региональных бюджетов, у которых появляются непредвиденные дополнительные расходы. Конечно же, надо отрегулировать в правительстве порядок принятия таких решений", - сказала спикер Совфеда на парламентских слушаниях, посвященных проекту федерального бюджета.

В целом, по словам Матвиенко, в проекте бюджета на предстоящий трехлетний цикл общий объем финансовой помощи субъектам не снижается по сравнению с существующими объемами. "Несмотря на объективные трудности, федеральный и региональные бюджеты исполняются сегодня ритмично, доходы растут. Но ни в коем случае нельзя расслабляться, риски, вызовы никуда не ушли", - сказала председатель Совфеда. 

Теги:
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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