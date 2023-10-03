3 октября, 10:07,
обновлено 3 октября, 10:13

ЦБ допустил сохранение жесткой ДКП в 2024 году для возвращения инфляции к цели в 4%

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Банк России допустил сохранение жесткой денежно-кредитной политики на протяжении 2024 года для возвращения инфляции к целевому уровню в 4%, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"Для возвращения инфляции к цели в 4%, наверное, будет необходимо поддерживать жесткую денежно-кредитную политику и в течение следующего года. Наш базовый прогноз предполагает диапазон ключевой ставки на следующий год в среднем от 11,5% до 12,5%, но, по мере снижения инфляции, ключевая ставка далее будет возвращаться в свой нейтральный диапазон в 5,5-6,5% к 2026 году", - сказал он. 

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