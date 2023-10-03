3 октября, 10:08,
обновлено 3 октября, 10:16

Новак: кабмин намерен не допустить роста цен на АЗС выше уровня инфляции в 2023-2024 годах

Это соблюдалось в предыдущие годы, сообщил вице-премьер

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Правительство РФ намерено не допустить роста цен на АЗС выше уровня инфляции в 2023 и 2024 годах, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Наша ключевая задача - чтобы цены на заправках в течение года росли на уровне не выше инфляции. Это соблюдалось в предыдущие годы, и в этом году такая задача тоже стоит, и на будущие, следующие годы", - сказал он.

Новак добавил, что решения о запрете экспорта российских нефтепродуктов, в первую очередь дизельного топлива, которые были приняты, уже привели к тому, что цены на бирже значительно упали - до 20%. "Теперь важно, чтобы эти цены транслировались на мелкооптовое звено, для тех производителей, которые покупают не на бирже, а на нефтебазах", - отметил он. 

Теги:
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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