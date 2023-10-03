Росатом досрочно завершил рекультивацию бывшего уранового рудника в Таджикистане

В итоге высота отвала с урановым песком была уменьшена с 65 до 35 м и укрыта полутораметровым слоем чистого грунта

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Росатом завершил рекультивацию территорий промплощадки "Табошар", расположенной в районе города Истиклол в Согдийской области Таджикистана. Как отмечает в своем сообщении пресс-служба госкорпорации, работы по рекультивации завершены досрочно.

Российская сторона в полном объеме выполнила мероприятия по рекультивации отвала фабрики бедных урановых руд и четырех хвостохранилищ. Благодаря выбранным инженерным решениям высота отвала с урановым песком была снижена с 65 до 35 м и укрыта полутораметровым слоем чистого грунта. Радиационный фон в периметре рекультивированных объектов опустился до естественного уровня, что подтверждено данными мониторинга Агентства по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Национальной академии наук Таджикистана.

"Все реабилитационные работы выполнены в полном объеме - с опережением графика почти на пять месяцев. Отработаны инновационные методики приведения объектов уранового наследия в безопасное состояние. Накоплен исключительно полезный опыт осуществления таких работ", - прокомментировал завершение работ заместитель генерального директора - директор Блока международной деятельности Росатома Николай Спасский, чьи слова приводятся в сообщении.

Как отметил Спасский, в настоящее время Росатом обсуждает с таджикистанскими партнерами возможные проекты в области ядерной медицины, геологоразведки и добычи урана, редких и редкоземельных металлов, научных исследований и подготовки кадров.

В Таджикистане расположены ранее действовавшие месторождения урана, а также ряд перерабатывающих руду горнохимических комбинатов. Табошарское месторождение в районе города Табошар (ныне Истиклол), открытое еще в 1925 году, было одним из наиболее крупных урановых месторождений времен СССР. Активная добыча урана там продолжалась с 1944 по 1965 год. Наиболее проблемным из всех хвостохранилищ, расположенных в Истиклоле, является открытое хранилище "Фабрики бедных руд" - холм из перемолотого материала, предназначавшегося для возможной вторичной переработки. Отходы "Фабрики бедных руд" уже на протяжении нескольких десятков лет подвергаются ветровой и водной эрозии.

С 2021 года АО "ТВЭЛ" является базовой организацией государств - участников СНГ по вопросам ликвидации ядерного наследия, обращения с отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов.