Лукашенко: РФ поддерживает стремление Белоруссии развивать свою портовую инфраструктуру

По словам белорусского лидера, он разговаривал на эту тему с российским президентом Владимиром Путиным

МИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Россия поддерживает стремление Белоруссии развивать свою портовую инфраструктуру и наращивать экспорт через российские порты. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам экспорта белорусских товаров.

"Портовые мощности, портовые хозяйства - это вещь очень серьезная. Интересы там пересекаются колоссальные. Тем не менее поддержка со стороны России есть. Работайте", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Глава государства поинтересовался, что уже сделано и что еще предстоит сделать в части отгрузки белорусских товаров через российские порты, заметив, что по данной теме есть разночтения. "Одни говорят, что достаточно Бронки и порта в Мурманске, Иван Иванович [Головатый, гендиректор "Беларуськалия"] говорит, что не надо отказываться, надо вести переговоры и договариваться о еще одном порте под Ленинградом", - сказал Лукашенко.

По его словам, на эту тему он разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным и никакого отторжения у него не было. "Дословно: "Если ты хочешь грузить, работать и иметь собственность в других портах под Ленинградом, я поддержу", - сказал Лукашенко.

Белоруссия из-за санкций лишилась возможности экспорта через прибалтийские порты, в этих условиях договорилась с РФ по использованию портов Ленинградской области, Мурманска, Астрахани. Речь также шла о возможности строительства своих портов под Санкт-Петербургом и в Мурманске.