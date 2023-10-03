Эксперты Совбеза РФ предложили доработать стратегию экономической безопасности страны

По их мнению, это необходимо для обеспечения экономического суверенитета России и устойчивости национальной экономики в современных условиях

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Эксперты Совета безопасности (СБ) РФ предложили скорректировать стратегию экономической безопасности страны до 2030 года с учетом геополитических изменений, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза.

Речь об этом шла на заседании секции по проблемам экономической и социальной безопасности научного совета при СБ. Участники встречи, в частности, рассмотрели новые вызовы и угрозы экономической безопасности России, вызванные существенными изменениями геополитической обстановки.

"По итогам обсуждения экспертами Совета безопасности выработаны предложения по корректировке Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года с целью обеспечения экономического суверенитета России и устойчивости национальной экономики в современных условиях", - сообщили в Совбезе.

Действующая стратегия утверждена указом президента РФ 13 мая 2017 года.