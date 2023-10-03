ФНС и ФТС получили дополнительные мобилизационные задания на 0,5 трлн рублей

Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, также предусмотрены шаги по донастройке налогообложения нефтегазового сектора

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Минфин РФ дал дополнительные мобилизационные задания ФНС и ФТС на 0,5 трлн рублей. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях о проекте бюджета в Совете Федерации.

"Мы мобилизовываем доходные источники, бюджет непростой все-таки. Мы приняли решение по улучшению администрирования доходов в части ФНС и ФТС, дали дополнительные мобилизационные задания на 0,5 трлн рублей", - сказал Силуанов.

Он отметил, что также предусмотрены шаги по донастройке налогообложения нефтегазового сектора - сокращение дисконта к той цене на нефть, которая используется для налогообложения.

Министр добавил, что вводится прогрессивная шкала ставок экспортных пошлин в зависимости от уровня валютного курса, также индексируются акцизы на табак, винодельческую продукцию и дополнительно индексируется утильсбор - сверх тех параметров, которые были учтены в трехлетнем предыдущем бюджетном плане.

"В результате объем доходов составит на следующий год более 35 трлн рублей, источником финансирования дефицита бюджета для финансирования расходов будут внутренние займы в тех объемах, которые мы предусматривали в предыдущей трехлетке", - отметил Силуанов.