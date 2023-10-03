Реконструкцию правобережных очистных сооружений Астрахани оценили в 2,8 млрд рублей

Проектная документация на реконструкцию объекта готова

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Средства в размере 2,8 млрд рублей потребуются на реконструкцию правобережных очистных сооружений в Астрахани, которые обеспечивает водоснабжением правый берег города, где проживает примерно пятая часть населения. Об этом заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"Сейчас мы в Астрахани ведем масштабную модернизацию северных очистных сооружений. Общая стоимость работ 3,8 млрд рублей. Решения о выделении такой большой суммы в рамках программы социально-экономического развития и нацпроекта "Экология" стало возможным благодаря рассмотрению этого вопроса в Совете Федерации. <…> Но не менее остро стоит проблема необходимости модернизации правобережных очистных сооружений города Астрахани", - сообщил Бабушкин, уточнив, что сумма проекта оценивается в 2,8 млрд рублей.

По словам Бабушкина, в настоящий момент готова проектная документация на реконструкцию объекта, которая была сформирована в 2021 году с пройденной экспертизой. При этом в 2024 году истекает срок проведенных нормативных согласований изысканий.

"Сегодня я не могу не отметить важность и необходимость принятия данного решения по этому особо важному и значимому объекту, в том числе и в рамках экологии Волго-Каспийского бассейна. Мы очень надеемся, что в бюджете 2024 года средства на реконструкцию правобережных очистных сооружений в городе Астрахани будут предусмотрены", - добавил глава Астраханской области.

О ситуации

По данным городских властей, полная реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани "Астрводоканал" оценивается в сумму порядка 30 млрд рублей. Ранее пресс-служба губернатора региона сообщала, что реконструкция очистных сооружений канализации Астрахани предусмотрена программой социально-экономического развития Астраханской области на период 2022-2026 годов. Реконструкция водопроводных и канализационных сетей МУП Астрахани "Астрводоканал" позволит обеспечить город чистой питьевой водой и создать более 1,5 тыс. рабочих мест, а также посодействует вводу почти 1 млн кв. м жилья.