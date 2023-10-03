На Запорожской АЭС прошла очередная ротация инспекторов МАГАТЭ

В составе миссии четыре инспектора

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. На Запорожской АЭС прошла 12-я по счету ротация инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

"Сегодня на Запорожской АЭС состоялась 12-я ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии. В составе миссии четыре инспектора. И их задача, как и прежде, - наблюдение и оценка состояния безопасности станции", - говорится в сообщении.

Эксперты МАГАТЭ присутствуют на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года - после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.

Запорожская АЭС расположена в городе Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами.