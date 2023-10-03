Совфед будет настаивать на увеличении бюджета на создание детских лагерей

Спикер Совета Федерации отметила, что проектом федерального бюджета также предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на строительство и реконструкцию республиканских, краевых и областных детских больниц

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Совет Федерации будет настаивать на увеличении финансирования строительства быстровозводимых объектов детского отдыха и оздоровления ко второму чтению проекта бюджета. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе парламентских слушаний по проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

"Предусмотрены средства на продолжение проекта по строительству быстровозводимых объектов детского отдыха и оздоровления, который реализуется при поддержке Совета Федерации. Уже ведутся работы в рамках второго этапа проекта. Учитывая его востребованность в регионах, мы будем настаивать на увеличении финансирования ко второму чтению бюджета", - сказала Матвиенко.

Она добавила при этом, что проектом федерального бюджета предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на строительство и реконструкцию республиканских, краевых и областных детских больниц.

Матвиенко ранее сообщала, что в этом году субъектам Федерации были выделены в рамках софинансирования федеральные средства в размере 1 млрд рублей на строительство быстровозводимых модулей в детских лагерях. По ее словам, к 1 июня за рекордные 100 дней в 15 пилотных регионах России построено 49 жилых корпусов, организовано 2,5 тыс. новых дополнительных мест в 26 детских оздоровительных организациях.

Как сообщал в августе премьер-министр Михаил Мишустин, правительство выделило дополнительные средства в размере 1 млрд рублей на развитие инфраструктуры для детского отдыха. По его словам, до конца года в 30 регионах появится около 100 новых зданий, в них ежегодно будут отдыхать больше 20 тыс. детей и подростков.

Правительство России 29 сентября внесло в Госдуму проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.