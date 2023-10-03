"Россети" представили решение для автоматизации управления персоналом в сетевом комплексе

Решение, помимо стандартного функционала "1С: Зарплата и управление персоналом", позволяет вести специфические виды отраслевого учета

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. "Россети" в рамках программы импортозамещения представили программный комплекс для автоматизации бизнес-процессов управления персоналом в сетевом комплексе, говорится в сообщении электросетевого холдинга.

Дочерняя компания "Россети цифра" разработала продукт "Цифровая энергетика: Управление персоналом", который сертифицирован 1С и позволяет унифицировать процессы и правила ведения кадрового учета в масштабе всей группы "Россети". Это ускорит формирование сводной отчетности, на основе которой можно принимать мотивированные управленческие решения, отмечается в сообщении.

В периметр группы "Россети" входят 43 дочерних общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. Достоверность данных в сводной отчетности существенно зависит от степени однообразности их ведения в исходных системах, а также от вложенного в них смыслового значения. Поэтому ключевым принципом, реализованным при разработке продукта, является унификация процессов и правил ведения учета, подчеркивают "Россети".

Представленное компанией решение, помимо стандартного функционала "1С: Зарплата и управление персоналом", позволяет вести специфические виды отраслевого учета. В их числе учет пенсионеров, страхование от несчастных случаев и болезней, медосмотры для совмещающих несколько должностей сотрудников, графики дежурств и переработок, расширенный кадровый резерв (управленческий, молодежный и другое). Компания планирует расширить функционал в следующих версиях продукта.

По словам директора по управлению персоналом группы "Россети" Дарьи Борисовой, которые приводятся в сообщении, создание типовых решений - важный шаг на пути унификации бизнес-процессов управления персоналом, необходимой для повышения производительности. "Кроме того, единые стандарты учета являются необходимым условием автоматизации отчетности и настройки аналитики для принятия эффективных управленческих решений", - отметила она.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят ряд дочерних и зависимых общества, в том числе распределительные сетевые компании. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.