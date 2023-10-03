Матвиенко назвала Силуанова высокопрофессиональным человеком

Обращаясь к главам регионов в ходе парламентских слушаний спикер Совфеда подчеркнула, что выделить средства "на все невозможно, особенно сейчас"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе парламентских слушаний по параметрам федерального бюджета назвала министра финансов РФ Антона Силуанова высокопрофессиональным человеком, который несет на себе колоссальный труд и всегда откликается, когда есть возможность.

"Часто общаюсь с губернаторами, Антон Германович. Это не секрет, говорят, Силуанов не дал на это, Силуанов не выделил. Коллеги, я знаю коллегу Силуанова много-много лет. Мы с ним часто спорим, мы с ним часто дискутируем, у нас отношения конструктивные, рабочие. Но считаю министра финансов высокопрофессиональным человеком, государственным человеком, который несет на себе колоссальный труд и коллектив министерства финансов. И когда можно, когда есть возможность, он всегда откликается", - сказала спикер Совфеда.

При этом, обращаясь к руководителям регионов, которые участвуют в парламентских слушаниях, Матвиенко подчеркнула, что выделить средства "на все невозможно, особенно сейчас". Она попросила представителей субъектов РФ сосредоточиться на тех проблемах, решение которых жизненно необходимо.