Список подлежащих приватизации компаний в следующую трехлетку могут расширить

Согласно проекту бюджета, Россия может получить от приватизации федерального имущества в 2024 году 1,229 млрд рублей, в 2025 и 2026 годах - по 1,226 млрд рублей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Минфин подготовил список компаний, которые дополнительно можно включить в перечень для приватизации в следующую трехлетку. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"У нас есть список компаний, которые можно было бы включить дополнительно в следующую трехлетку в приватизацию", - сказал Силуанов.

Как сообщал ранее ТАСС со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, российский бюджет может получить от приватизации федерального имущества в 2024 году 1,229 млрд рублей, в 2025 и 2026 годах - по 1,226 млрд рублей.