3 октября, 11:22,
обновлено 3 октября, 11:40

Список подлежащих приватизации компаний в следующую трехлетку могут расширить

Согласно проекту бюджета, Россия может получить от приватизации федерального имущества в 2024 году 1,229 млрд рублей, в 2025 и 2026 годах - по 1,226 млрд рублей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Минфин подготовил список компаний, которые дополнительно можно включить в перечень для приватизации в следующую трехлетку. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

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"У нас есть список компаний, которые можно было бы включить дополнительно в следующую трехлетку в приватизацию", - сказал Силуанов.

Как сообщал ранее ТАСС со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, российский бюджет может получить от приватизации федерального имущества в 2024 году 1,229 млрд рублей, в 2025 и 2026 годах - по 1,226 млрд рублей. 

Теги:
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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