Глава Дагестана просит выделить госсредства на электросетевое хозяйство региона

Речь идет о 10 млрд рублей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов попросил Совет Федерации проконтролировать выделение из федерального бюджета более 10 млрд рублей на повышение надежности электросетевого хозяйства республики. Об этом руководитель субъекта сказал на парламентских слушаниях, посвященных проекту федерального бюджета.

"Для решения первоочередных задач по повышению надежности системы электроснабжения считаю необходимым предусмотреть средства в размере 10 млрд [рублей], а также на подготовку в осенне-зимний период на 2024-2026 годы по 1,8 млрд [рублей]. <…> Я прошу организовать со стороны Совета Федерации контроль о выполнении в полном объеме мероприятий программы ПАО "Россети". <...> Я убедительно прошу поддержать республику в этом важным вопросе", - сказал Меликов.

Ранее компания "Россети" разработала согласованные с Минэнерго России программы повышения надежности электросетевого комплекса республики и отдельно Махачкалы с объемом финансирования 11,8 млрд рублей с 2022 по 2025 годы. В 2022 и 2023 годах из этой суммы было профинансировано только 1,8 млрд рублей. Источники остальных мероприятий пока не определены.

Изношенность сетей

По словам Меликова, только летом этого года в регионе было зафиксировано более 500 аварийных и около 200 временных отключений электроснабжения из-за жаркой погоды.

По его словам, сложное положение сейчас в Махачкале, где только за пять дней с 13 по 18 августа из-за проблем с энергоснабжением прошло восемь протестных акций, в том числе с перекрытием автомобильных дорог.

"Эта проблема уже вышла из плоскости экономики и стала фактором социальной общественно-политической стабильности",- сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что сильная жара, которая наступила в регионе в августе, привела к массовым отключениям электричества в ряде городов и районов республики. По данным регионального главка МЧС, температура воздуха в некоторых районах в августе достигала 43 градусов тепла. Из-за нагрузки на оборудование загорелись трансформатор в Махачкале и подстанция в Дербенте. На подстанциях были введены временные отключения в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Избербаше, Хасавюрте и ряде районов региона. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц компании "Россети Северный Кавказ" и филиала "Дагэнерго" при обеспечении населения республики электроэнергией.