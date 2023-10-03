Глава Приангарья предложил сохранить финансовую поддержку регионов-доноров

Игорь Кобзев также отметил, что рост экономики не должен сопровождаться замедлением социального развития

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил сохранить финансовую поддержку регионов-доноров для обеспечения социально важных направлений. Об этом он заявил на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"Предлагаю рассмотреть возможность сохранения финансовой поддержки регионов-доноров, которые стали вот недавно, по критически значимым для населения социальным направлениям. Рост экономики не должен сопровождаться замедлением социального развития. Новые рабочие места должны быть пропорционально обеспечены соответствующей инфраструктурой", - сообщил Кобзев.

По его словам, положительная динамика доходов консолидированного бюджета области привела к тому, что Приангарье приобрело статус региона-донора. При этом губернатор подчеркнул, что регион уже два года не получает дотаций из федерального бюджета. "В 2021 году мы последний раз получили 7,7 млрд рублей", - сообщил он. Также Кобзев отметил, что объем налогов, перечисляемых с территории области в федеральный бюджет, вырос за три года в восемь раз (до 1,7 трлн рублей), тогда как доходы, которые остаются в регионе, выросли за это время наполовину. Поступления не покрывают все потребности региона для проведения качественной модернизации социальной инфраструктуры. По его словам, для приведения к нормативному состоянию к 2030 году детских садов, школ и других объектов образования необходимо вкладывать ежегодно 10-12 млрд рублей, в настоящее время регион может выделять на эти цели 2,5 млрд рублей, схожая ситуация и в сфере здравоохранения, сообщил губернатор. Для приведения до норматива не менее 50% дорог к 2028 году региону необходимо дополнительно 40 млрд рублей.

В свою очередь председатель Законодательной думы Томской области Оксана Козловская сообщила, что регион ежегодно перечисляет в федеральный бюджет свыше 70% налогов, а в прошлом году этот показатель превысил 78%, при этом имеет отрицательную динамику показателя бюджетной обеспеченности. "Мы понимаем, что методику межбюджетных отношений вряд ли изменят, но в таких случаях должен работать механизм компенсации, обеспечивающий хотя бы среднероссийский уровень бюджетной обеспеченности. Для Томской области цена этой разницы - свыше 20% собственных доходов бюджета, что существенно ограничивает возможности развития и участия региона в госпрограммах и проектах", - сообщила она, обратившись к Федеральному собранию и правительству РФ с просьбой рассмотреть этот вопрос и найти решение.