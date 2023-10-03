Росатом сообщил о готовности обсуждать с Таджикистаном строительство АЭС в республике

Станция может получить большую или малую мощность, отметил замглавы госкорпорации Николай Спасский

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Росатом готов к обсуждению с Таджикистаном строительства в республике атомной электростанции большой или малой мощности, заявил журналистам заместитель генерального директора - директор блока международной деятельности госкорпорации Николай Спасский.

"Конечно, я не скрою - да, это пока размышления о будущем, но, если в дальнейшем, отталкиваясь от того огромного потенциала, который создан, от тех человеческих взаимоотношений, которые у нас сформировались с таджикистанскими коллегами, если таджикистанская сторона проявит интерес к созданию ядерной энергетики, сооружению в Таджикистане атомной станции большой или малой мощности российского дизайна, <...> мы будем счастливы. У нас есть компетенции, есть технологии, но что самое главное - у нас есть капитал человеческого общения, партнерства, дружбы, который позволяет нам думать о самых сложных, самых масштабных проектах", - сказал он в ходе торжественных мероприятий, посвященных завершению проекта рекультивации территорий промплощадки "Табошар", расположенной в районе города Истиклол в Согдийской области Таджикистана.

Российская сторона в полном объеме выполнила мероприятия по рекультивации отвала фабрики бедных урановых руд и четырех хвостохранилищ. Благодаря выбранным инженерным решениям высота отвала с урановым песком была снижена с 65 до 35 м и укрыта полутораметровым слоем чистого грунта. Радиационный фон в периметре рекультивированных объектов опустился до естественного уровня, что подтверждено данными мониторинга Агентства по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Национальной академии наук Таджикистана.