Московский разработчик ПО реализовал почти 80 проектов в сфере интернета вещей

Решения компании состоят в реестре отечественного ПО, что позволяет использовать их в работе объектов, избегая рисков после ухода западных компаний

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Московское предприятие "Комнэт", которое занимается разработкой программного обеспечения (ПО) в сфере промышленного интернета вещей, с начала года реализовало 78 проектов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Московский разработчик программного обеспечения в сфере интернета вещей (IoT) в текущем году реализовал 78 проектов. <...> Концепция IoT объединяет различные устройства в единую сеть, где автоматически происходит сбор информации, ее анализ и обмен данными между внешней средой и устройствами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие "Комнэт" реализовало свои проекты в 17 регионах страны. Среди заказчиков - заводы, торговые сети, энергетические и другие компании. Помимо промышленных предприятий, решения разработчика применяются на других объектах. Например, для мониторинга персонала в порту Республики Крым. На площади свыше 3 млн кв. м система контролирует работу и передвижение около 2 тыс. сотрудников. Так, удалось на 30% снизить нецелевую амортизацию оборудования и спецтехники, на 56% - риск утери вещей сотрудников и на 50% сократить нецелевые затраты времени благодаря повышению трудовой дисциплины.

"По версии первой профессиональной премии в области интернета вещей и смежных технологий IoT Awards разработчика признали лучшей IoT-платформой 2019 года, а в 2022-м отметили за систему мониторинга персонала и открытое сообщество разработчиков приложений IoT. Решения компании состоят в реестре отечественного ПО, что позволяет использовать их в работе объектов, избегая рисков после ухода западных компаний", - значится в публикации.