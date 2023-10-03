Томская дума попросила субсидировать процентную ставку для строительства кампуса

Председатель Законодательной думы области Оксана Козловская сообщила, что аналогичный опыт в России уже есть в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Шесть регионов, в том числе Томская область, просят Минфин РФ предусмотреть субсидирование процентной ставки в рамках реализации проектов по строительству новых университетских кампусов в связи с ростом ключевой ставки. Об этом на парламентских слушаниях в Совете Федерации сообщила председатель Законодательной думы Томской области Оксана Козловская.

"Эти проекты [строительство кампусов] реализуются с привлечением заемного банковского финансирования на рыночных условиях. Одной из форм поддержки субъектов при создании кампусов может стать субсидирование процентной ставки банкам-кредиторам в связи с ростом ключевой ставки Центробанка. Такую инициативу в правительство РФ направили шесть регионов, которые реализуют этот проект, в их числе и Томская область", - сказала Козловская.

По ее словам, аналогичный опыт в России уже есть в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Она попросила поддержать коллективную инициативу регионов и предусмотреть финансирование в бюджете 2024-2026 годов.

Кампус международного уровня в Томске планируется построить к 2027 году. Он будет рассчитан на 6 тыс. мест для всех шести вузов города. Предполагается, что на кампусе будут инжиниринговые центры, технологические коворкинги, современные спортивные комплексы, фудкорты. Из федерального бюджета на этот проект выделено 18 млрд рублей. В целом стоимость строительства кампуса оценивается в 45 млрд рублей.

Совет директоров Банк России 15 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых. В августе регулятор поднял ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 27 октября.