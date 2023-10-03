Россия и Таджикистан обсуждают сотрудничество по ключевым направлениям атомной отрасли

Заместитель генерального директора - директор блока международной деятельности Росатома Николай Спасский отметил, что стороны касаются тем ядерной медицины, геологоразведки и добычи полезных ископаемых

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Возможности сотрудничества обсуждаются между Россией и Таджикистаном по некоторым направлениям в ядерной промышленности и технологиях, сообщил журналистам заместитель генерального директора - директор блока международной деятельности Росатома Николай Спасский в ходе мероприятий, посвященных завершению проекта рекультивации территорий промплощадки "Табошар", расположенной в районе города Истиклол в Согдийской области Таджикистана.

"Работы по рекультивации важны - это жизнь, безопасность, здоровье людей. Но этим не исчерпывается наше сотрудничество. Министерство промышленности и новых технологий - это, по сути, супер-министерство, огромный сектор экономики Таджикистана, поэтому мы с уважаемыми коллегами обсуждаем очень многое. Мы обсуждаем и ядерную медицину, мы обсуждаем геологоразведку и добычу полезных ископаемых, редкоземельных металлов, мы обсуждаем подготовку кадров, мы обсуждаем смежные тематики - накопители, цифровизация", - сказал он.

Российская сторона в полном объеме выполнила мероприятия по рекультивации отвала фабрики бедных урановых руд и четырех хвостохранилищ. Благодаря выбранным инженерным решениям высота отвала с урановым песком была снижена с 65 до 35 м и укрыта полутораметровым слоем чистого грунта. Радиационный фон в периметре рекультивированных объектов опустился до естественного уровня, что подтверждено данными мониторинга Агентства по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Национальной академии наук Таджикистана.