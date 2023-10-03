Нидерландский судостроитель подал в суд на правительство из-за санкций против РФ

Судостроительная компания Damen Shipyards Group требует от государства возместить "нанесенный ущерб"

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Крупнейшая нидерландская судостроительная компания Damen Shipyards Group подала в суд на правительство страны из-за потери прибыли, вызванной антироссийскими санкциями. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителя компании.

"До введения санкций Damen подписала контракты с российскими клиентами, однако после начала конфликта на Украине правительство разрешило нидерландским бизнесменам не соблюдать их условия," - сообщил в электронном письме представитель компании Рик ван де Вег. По его словам, компания требует от государства возместить "нанесенный ущерб". "Власти не предложили нам никаких компенсаций", - добавил он. Как отмечает агентство, Нидерланды, будучи страной ЕС, обязаны соблюдать все ограничения в отношении РФ, введенные блоком. МИД страны, который следит за выполнением санкционных обязательств, отказался дать комментарии, пишет Bloomberg.

Damen Shipyards - нидерландская компания, основанная в 1927 году, занимается строительством различных судов, в том числе военных кораблей и роскошных яхт. Руководство компании приняло решение приостановить поставки своих судов и прекратить подписание новых контрактов с российскими и белорусскими клиентами через неделю после начала СВО. В Санкт-Петербурге и Новороссийске до начала боевых действий находились инженерные подразделения компании, предоставлявшие услуги сервиса местным судостроителям.